Бителло – победный гол, Нгамалё – травма: «Динамо» не без труда обыграло «Крылья Советов»

Первый матч пятого тура чемпионата России прошёл в субботу аж в 17 часов по московскому времени. Надо же было отдохнуть командам Премьер-лиги после Кубка, да и нет смысла летом играть обязательно днём. Столичное «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов».

Московское «Динамо» подходило к этому матчу на фоне волевой победы в Кубке над махачкалинским «Динамо» (дальше по умолчанию в этом отчёте под названием «Динамо» будем подразумевать московский клуб). До этого команда Лички проиграла большой матч «Зениту», впервые потеряв тогда очки в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Крылья Советов» в середине рабочей недели потерпели поражение в Кубке России от московского «Спартака». Поражение крупное, с двумя добивающими голами в концовке. В четвёртом туре РПЛ «Крылья» зеркально по сравнению с «Динамо» набрали первые очки в чемпионате. Раньше исключительно проигрывали, а там победили «Факел».

На первой же минуте матч «Динамо» – «Крылья Советов» пришлось прерывать из-за проникшего на поле болельщика. Впрочем, пауза не отняла много времени. Команды довольно динамично вошли в игру, причём самарцы тоже не стеснялись перспективно приближаться к чужим воротам. Правда, нерезультативно.

Карраскаль прострелил – защита «Крыльев» справилась. Тюкавина чрез считанные минуты тоже нейтрализовали. У «Крыльев» же Рассказов прорвался к правому углу вратарской, обыгравшись с партнёром, но Бальбуэна в подкате увёл мяч на угловой. Придумал проблемы хозяевам Лунёв, ошибившийся на выходе, однако удар Шитова накрыл Бальбуэна.

Около пятнадцатой минуты динамовцы утвердили свою инициативу с моментами на стандартах. Чавес подал угловой с правого фланга, а Майсторович пробил под перекладину, и Ломаев перевёл за лицевую. Новый угловой «Динамо» обернулся дальним ударом Тюкавина через себя – мяч остановила голова игрока самарцев.

Гости нормально играли для такого матча – на выезде против фаворита. Галдамес в районе получаса игры бил с рикошетом – Лунёв отразил на угловой. В конце тайма Бителло отдал на Фомина, с близкого расстояния не переигравшего Ломаева. А Галдамес наступил на голеностоп Нгамалё, в результате чего тот был вынужденно заменён в перерыве.

Гладышев вышел вместо, но дела «Динамо» в атаке сразу не улучшил. Ощущение, что это «Крылья» прибавили со стартом второго тайма. Однако класс не позволил им перевесить счёт в свою сторону. Всё решилось после 70-й минуты – в предконцовке. Бителло сначала сработал для хозяев нейтрально, затем – со знаком «плюс».

Заработал он штрафной удар или пенальти? Оказалось, что штрафной для «Крыльев Советов». Кукуян сходил к монитору и зафиксировал прежде всего игру Бителло рукой примерно на линии штрафной площади самарцев. Ну а в чистом эпизоде Бителло получил в чужой штрафной пас от Тюкавина и из-под Солдатенкова поразил левую часть створа (1:0).

Быстро упрочить перевес в счёте не удалось динамовцам, хотя плотно пробил Гладышев (отбил Ломаев). Бителло не сделал дубль – не попал в ворота. Гости имели шанс с ударом головой Евгеньева – выше. «Динамо» приобрело три очка и накопило их в чемпионате всего двенадцать, но потеряло из-за травмы Нгамалё. У «Крыльев» остаются три балла.

Кирилл Иванцов