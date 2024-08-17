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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов рассказал, как бросить перчатку «Зениту»

17 Августа 2024 • 18:41 Комментировать
Химки
...
Зенит
Через 19 ч. 59 мин.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о том, как можно навязать борьбу «Зениту» в Премьер-лиге.

«Если кто-то захочет бросить перчатку «Зениту», ему сначала нужно провести такую же селекцию. Необходимо укрепляться качественными футболистами, которые хотят помогать клубу. Должна быть стабильность состава, тогда команда сможет показывать хороший результат», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов. Сейчас, после четырёх сыгранных туров нового чемпионата, команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» выиграли все четыре матча, ни разу не пропустив (общий счёт - 14:0).

В воскресенье, 18 августа, «Зенит» проведёт гостевой матч чемпионата против «Химок».

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