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«Динамо» всё же вскрыло оборону «Крыльев Советов»

17 Августа 2024 • 18:40 Комментировать

В стартовом матче пятого тура Премьер-лиги московское «Динамо» принимает «Крылья Советов». Очень долго на табло горели нули, и всё же столичная команда размочила счет на 75-й минуте - Константин Тюкавин получил мяч в левой части штрафной и отдал пас в центр на Бителло, который корпусом развернул опекуна и с девяти метров пробил точно в цель - 1:0.

На этот момент «Динамо» догоняет «Зенит» на вершине таблицы, а соперник делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва
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