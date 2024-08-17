«Динамо» всё же вскрыло оборону «Крыльев Советов»

В стартовом матче пятого тура Премьер-лиги московское «Динамо» принимает «Крылья Советов». Очень долго на табло горели нули, и всё же столичная команда размочила счет на 75-й минуте - Константин Тюкавин получил мяч в левой части штрафной и отдал пас в центр на Бителло, который корпусом развернул опекуна и с девяти метров пробил точно в цель - 1:0.

На этот момент «Динамо» догоняет «Зенит» на вершине таблицы, а соперник делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.