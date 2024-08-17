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«Динамо» потеряло Нгамалё из-за травмы

17 Августа 2024 • 18:13 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Нападающий «Динамо» Николя Нгамалё получил травму в концовке первого тайма субботнего матча пятого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». В перерыве Марцел Личка заменил травмированного игрока - вместо Николя Нгамалё в игру вступил Ярослав Гладышев.

После завершения матча наверняка появится более подробная информация о травме Нгамалё. Будем следить за новостями.

А за матчем между «Динамо» и «Крыльями Советов» можно следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В первом тайме командам не удалось открыть счёт - на табло горели два нуля.

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