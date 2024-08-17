В «Химках» не знают, сыграет ли Бакаев против «Зенита»

В летнее трансферное окно «Химки» арендовали у «Зенита» полузащитника Зелимхана Бакаева. Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление, заявил, что в соглашении нет опции, запрещающей Бакаеву играть против «Зенита». При этом в пресс-службе «Химок» сказали, что вопрос выхода игрока на поле остаётся открытым.

«На данный момент вопрос об участии Бакаева в игре остаётся открытым, при этом он примет участие в автограф-сессии», - ответ пресс-службы «Химок» приводит «Спорт-Экспресс».

Матч Премьер-лиги между «Химками» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.