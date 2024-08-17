Матч «Динамо» - «Крылья Советов» пришлось приостанавливать

Программу пятого тура Российской премьер-лиги открывает матч между «Динамо» и «Крыльями Советов». В самом начале встречу пришлось приостанавливать. Дело в том, что на футбольное поле «ВТБ Арены» выбежал болельщик. Сотрудники службы безопасности стадиона увели хулигана с поля, и игра продолжилась по сигналу главного арбитра.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Динамо» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Отметим, что московская команда на после четырёх сыгранных туров имеет в кармане девять очков, а самарская – три.