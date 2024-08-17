Осинькин: «Я хочу, чтобы был нерезультативный матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Как сейчас настроение у команды? Что приходится с ней делать - взбадривать, успокаивать? Какие манипуляции проводите?

- Всё идет нормально, всё идет по плану. Вы всё время говорите, отталкиваясь только от результата матчей, но у нас все игры были пока только с лидерами. Не с лидерами мы сыграли только один матч, и он был точно неплохим. И кубковый матч со «Спартаком», несмотря на то, что мы в итоге крупно проиграли, но все-таки до последних минут мы могли брать очки, а то и больше. Мы достаточно моментов создали. Да, мы не выиграли там с «Зенитом», в двух матчах со «Спартаком», «Ростовом», но, тем не менее, потихоньку начинают возвращаться травмированные, добавляются там новые игроки. Мы становимся лучше и уверенными в себе.

- С точки зрения того, кто выбыл, - Гленн Бейл насколько?

- Мы ожидали худшего. Первое, что мы подумали, минимум четыре недели. Но сейчас то, как мы сделали снимки, и первые дни, которые прошли, мы вчера уезжали, а это был только второй день, есть обнадеживающие какие-то моменты, но сроки называть не могу. Надеемся, что это будет легче, чем могло показаться вначале.

- Мы уже привыкли, что у вас ротация между Гапоновым и Евгеньевым, но сегодня Евгеньев - это потому что «Динамо»?

- Вы можете думать как угодно, у нас есть еще и свои причины. Давайте, скажем «да, потому что «Динамо», но есть еще причины. И они индивидуального и тактического характера.

- У «Динамо» и «Крыльев» последние матчи очень результативными получаются. Чего нам сегодня ждать от игры, чего вы ждете? Встречные курсы будут?

- Я хочу, чтобы не был результативный матч, потому что мы последние матчи больше так, результативность была в плане обороны нашей. Я хочу, чтобы был нерезультативный матч. Нам хочется быть стабильной командой. А в атаке хотелось бы, конечно, забить.