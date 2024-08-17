Личка: «Уверен, что Самара приехала играть в футбол и стараться побеждать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Как настроение у вашей команды? Чего вы ждете с первых минут от команды соперника? Как думаете, он начнет играть?

- Уверен, что у нас будет хорошее настроение и отношение к игре. К сожалению, проиграли «Зениту», но показали хороший характер на поле, старались играть в высокий прессинг. Здесь в Кубке с «Динамо» Махачкала была сложная игра, и те молодые парни, которые были на поле, тоже старались, не отходили назад, применяли высокий прессинг, давление. Хватало им сил минут на 70, но развернули игру на 2:1, а это значит, у нас должно быть позитивное настроение на сегодняшнюю игру. Соперник, можно сказать, начал сезон неважно, но последний матч дома выиграл у «Факела» (2:0), а это всегда дает какую-то свежую кровь. Уверен, что Самара сегодня будет играть в техничный, качественный футбол вперед. У них достаточно быстрые игроки впереди. Также нам надо играть опаснее, когда после потери мяча в середине поля быстрые выходы вперед. Уверен, что Самара приехала играть в футбол и стараться побеждать.

- У вас Ярослав Гладышев был важной фигурой в прошлом матче, вы ему доверили капитанскую повязку, похвалили его. Но сегодня он начинает матч со скамейки запасных. Почему?

- Потому что у нас есть и другие качественные игроки. Гладышев участвовал во всех матчах и отыграл много минут. Я очень рад, что он в среду показал, что может в будущем стать лидером команды, потому что он здесь из академии, как и Тюкавин с Захаряном. Это очень хорошо, что он показал, что может. Да, сегодня начинает со скамейки, но для меня это хорошее оружие на второй тайм, например, когда я захочу что-то поменять, можно включить Гладышева в игру, и он за 20 минут сможет забить либо отдать голевую передачу.

- Скопинцев, у которого предстоящая игра может стать 150-й, - тоже секретное оружие на второй тайм?

- Да, Скопинцев тоже в Кубке сыграл на свои возможности неплохо. Сегодня играет на этой позиции Диего Лаксальт, но могут быть перестроения. Посмотрим, как пойдет игра, какой будет счет, и все может поменяться.