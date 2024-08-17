Будущее Соболева: предложений у «Спартака» нет

Будущее нападающего Александра Соболева остаётся неопределённым. Недавно «Спартак» отстранил игрока от работы с командой на фоне слухов о желании Соболева уйти в «Зенит». Судя по всему, подвижек пока нет.

Согласно данным Metaratings, «Спартак» до сих пор не получал официальных предложений по Соболеву. 27-летний футболист продолжает тренироваться отдельно от команды.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро. Всего за «Спартак» нападающий провёл 140 официальных матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.