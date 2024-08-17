Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Будущее Соболева: предложений у «Спартака» нет

17 Августа 2024 • 16:32 Комментировать

Будущее нападающего Александра Соболева остаётся неопределённым. Недавно «Спартак» отстранил игрока от работы с командой на фоне слухов о желании Соболева уйти в «Зенит». Судя по всему, подвижек пока нет.

Согласно данным Metaratings, «Спартак» до сих пор не получал официальных предложений по Соболеву. 27-летний футболист продолжает тренироваться отдельно от команды.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро. Всего за «Спартак» нападающий провёл 140 официальных матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его «Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро Фати выбрал клуб, куда хочет уйти из «Барселоны» Полузащитник «Реала» уйдёт в другой клуб Ла Лиги
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
55 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
0
0
1.50 4.40 5.60
Видео
17.08.24 в 19:30
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 4.70
Видео
18.08.24 в 15:00
Химки Химки
Зенит Зенит
7.40 5.00 1.36
Видео
18.08.24 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
5.80 4.00 1.54
Видео
18.08.24 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.79 3.85 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Августа
17:40 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не знают, сыграет ли Бакаев против «Зенита»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» - «Крылья Советов» пришлось приостанавливать
17:11 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Я хочу, чтобы был нерезультативный матч»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Уверен, что Самара приехала играть в футбол и стараться побеждать»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Будущее Соболева: предложений у «Спартака» нет
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:50 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин на месте: «Динамо» объявило состав на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Без Соболева никуда»: Инсайдер рассказал о ситуации с Дзюбой и «Крыльями Советов»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Семшов не понимает поведения Соболева в «Спартаке»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал «Спартак» середняком РПЛ 2
15:15 · Россия. Премьер-лига
Зарплата Коваленко снизилась на 17% 1
15:11 · Россия. Премьер-лига
Журналист Арон Хорват высказался об игре Маркиньоса за «Спартак» эксклюзив
14:57 · Россия. Премьер-лига
Ещенко призывает не торопиться с выводами: «Что будут говорить, если «Спартак» чемпионом станет?»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своих качествах
14:40 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» не в оптимальном состоянии
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна прокомментировал слухи о «Спартаке»
14:30 · Россия. Премьер-лига
У «Зенита» нет предложений по Кассьерре
13:56 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает «Динамо» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
13:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал совет ЦСКА по трансферам
13:44 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «На бумаге «армейцы» сильнее «Локомотива»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский вспомнил, что говорил ему Сёмин
13:38 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ не могут выкупить Майсторовича у «Динамо»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский: «О решении Игнашевича уйти из «Балтики» узнали после финала Кубка»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «У «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский: «Немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом»
Все новости
Рекомендуем