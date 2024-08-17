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Тюкавин на месте: «Динамо» объявило состав на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

17 Августа 2024 • 15:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 0 ч. 26 мин.

Программу пятого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Динамо» и «Крыльями Советов». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Лунёв, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Лаксальт, Фомин, Чавес, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё.

Матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в четырёх стартовых турах чемпионата «Динамо» смогло набрать девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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