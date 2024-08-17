«Без Соболева никуда»: Инсайдер рассказал о ситуации с Дзюбой и «Крыльями Советов»

Известный инсайдер Иван Карпов в эфире «Матч Премьер» высказался о ситуации с возможным переходом нападающего Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

«Сейчас есть много сомнений относительно этого. Действительно, форвард Самаре нужен, но внутри клуба – те, кто занимаются командой и клубом – не очень понимают, зачем им Дзюба. Они рассчитывают на Сергеева. Сергеев, в свою очередь, должен перейти в Самару после того, как туда [в «Зенит»] должен переехать Соболев. Без «Дельфина» нам никуда – он сдерживает несколько трансферов в РПЛ», - сказал Карпов.

Ранее появлялась информация о возможной зарплате Артёма Дзюбы при переходе в «Крылья Советов».