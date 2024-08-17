Семшов не понимает поведения Соболева в «Спартаке»

Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок со «Спартаком» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит». Комментарий по поводу ситуации форварда дал бывший игрок сборной России Игорь Семшов. Он не понимает поведения Соболева.

«Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье команда Деяна Станковича будет принимать «Факел» в рамках пятого тура чемпионата.