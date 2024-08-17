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Семшов не понимает поведения Соболева в «Спартаке»

17 Августа 2024 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
1 1.35 X 4.80 2 9.00
18.08 17:30

Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок со «Спартаком» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит». Комментарий по поводу ситуации форварда дал бывший игрок сборной России Игорь Семшов. Он не понимает поведения Соболева.

«Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье команда Деяна Станковича будет принимать «Факел» в рамках пятого тура чемпионата.

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