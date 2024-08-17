Червиченко назвал «Спартак» середняком РПЛ

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», оценил перспективы команды Деяна Станковича. По словам Червиченко, «красно-белые» в воскресенье должны обыграть «Факел», но дальше результаты могут оказаться плохими.

«После «Факела» аутсайдеры заканчиваются и надо будет играть с командами от «Ахмата» и выше. А там только случай или везение может помочь «Спартаку» набирать очки. Пока по игре эта команда – абсолютная середина таблицы», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

В четырёх стартовых турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать семь очков. На текущий момент команда Деяна Станковича располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Матч «Спартак» - «Факел» стартует 18 августа в 17:30 по московскому времени.