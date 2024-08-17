Зарплата Коваленко снизилась на 17%

Александр Коваленко сменил «Зенит» на «Оренбург». О трансфере полузащитника было официально объявлено в пятницу.

В «Оренбурге» 21-летний Коваленко сможет получать гораздо больше игрового времени. При этом полузащитнику пришлось пойти на сокращение заработной платы. Оклад Александра снизится на 17%, о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Ранее появлялась информация о том, что за трансфер Коваленко «Зенит» получит 2 миллиона евро. У питерского клуба будет возможность обратного выкупа футболиста.

В субботу «Оренбург» проведёт матч против «Ростова», не пропустите текстовую трансляцию.