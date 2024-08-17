Журналист Арон Хорват высказался об игре Маркиньоса за «Спартак»

Известный венгерский журналист Арон Хорват в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первых матчах Маркиньоса за московский «Спартак».

«Я видел, что Маркиньоса критиковали по первым матчам, но это объяснимо, он переехал в новый чемпионат, ему нужна адаптация, думаю Станкович ему поможет. Думаю, он был самым быстрым игроком в нашем чемпионате. Кстати, зимой «Ференцварош» уже получал по нему очень хорошее предложение не из России, но тогда категорически отказался отпускать его. Определенно, ему есть над чем работать, особенно над завершением, но думаю, что болельщикам «Спартака» не стоит переживать, он себя проявит».

Что вы можете сказать по Минти Абене?

«Хороший игрок, он очень помог «Ференцварошу», хоть и не был твердым игроком основы. Он очень габаритный, но при этом скоростной, хорошо чувствует себя в единоборствах. Также он опасен на стандартах, в прошлом сезоне забил 3 мяча. Думаю, это хорошее усиление для «Спартака».