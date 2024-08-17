Ещенко призывает не торопиться с выводами: «Что будут говорить, если «Спартак» чемпионом станет?»

«Спартак» довольно активно работает на летнем трансферном рынке, но при этом клуб сталкивается с критикой. Так, например, усиление «красно-белых» не оценила Зарема Салихова – она даже назвала клуб «санитарами футбола». А вот бывший спартаковец Андрей Ещенко призывает не торопиться с выводами по поводу трат больших денег на иностранных футболистов.

«Насколько это эффективно, можно будет сказать только в конце сезона. Как иначе? Многие критикуют «Спартак» за такие траты на иностранцев, но в чём проблема, если будет результат? Что будут говорить, если вдруг «Спартак» чемпионом станет?» - слова Ещенко приводит «Чемпионат».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт завтра, 18 августа. Команда Деяна Станковича сразится с «Факелом» на своём поле.