Форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своих качествах

Нападающий Виллиан Жозе, который перебрался в «Спартак» этим летом, высказался о своих игровых качествах. Футболист уверен, что начнёт забивать. Виллиан отметил, что чаще забивает из пределов штрафной площадки.

«Я игрок штрафной площади, чаще забиваю именно из пределов этой зоны. У меня хороший удар. А ещё я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи. Меня устроят любые голы», - слова Виллиана приведены на сайте «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу пятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в воскресенье, 18 августа, стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Сейчас «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.