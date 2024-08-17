Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» не в оптимальном состоянии

Летний новичок «Спартака», нападающий Виллиан Жозе, высказался о своём функциональном состоянии.

По словам Виллиана, он доволен своей адаптацией и постепенно набирает оптимальную форму. Футболист поблагодарил тренеров и штаб за поддержку. Также форвард объяснил, почему прибыл в команду не в оптимальном состоянии.

«Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше», - слова Виллиана Жозе приведены на сайте «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела» на своём поле.