Агент Тикнизяна прокомментировал слухи о «Спартаке»

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, высказался насчёт появлявшихся слухов о возможном трансфере игрока в «Спартак». До появления этих слухов боссы «Локомотива» говорили на встрече с болельщиками, что не продадут лидеров, в том числе Тикнизяна.

«Кроме того, что было сказано руководством «Локомотива», мне добавить нечего», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В пяти матчах нового сезона футболист отметился одной голевой передачей.