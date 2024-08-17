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Агент Тикнизяна прокомментировал слухи о «Спартаке»

17 Августа 2024 • 14:35 Комментировать

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, высказался насчёт появлявшихся слухов о возможном трансфере игрока в «Спартак». До появления этих слухов боссы «Локомотива» говорили на встрече с болельщиками, что не продадут лидеров, в том числе Тикнизяна.

«Кроме того, что было сказано руководством «Локомотива», мне добавить нечего», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В пяти матчах нового сезона футболист отметился одной голевой передачей.

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Локомотив Москва Спартак Москва Наир Тикнизян Александр Клюев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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