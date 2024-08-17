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У «Зенита» нет предложений по Кассьерре

17 Августа 2024 • 14:30 Комментировать
Химки
...
Зенит
Через 23 ч. 28 мин.

«Зенит» не получил ни одного предложения по нападающему Маттео Кассьерре. В прессе не раз появлялась информация об интересе к 27-летнему колумбийцу со стороны клубов из-за рубежа. Тем не менее, в «Зенит» предложения пока не поступали. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Источник отмечает, что в «Зените» рассчитывают на Кассьерру. При этом «сине-бело-голубые» думают о возможности подписания ещё одного игрока в атакующую линию поля.

Всего за «Зенит» Маттео Кассьерра провёл 77 официальных матчей, в которых забил 33 гола и отдал 18 голевых передач на партнёров.

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