Семшов считает «Динамо» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов назвал «бело-голубых» конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«По стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию «Зениту». Футбол — такая вещь, что сегодня команда сыграла неудачно, а завтра хорошо и находится в топе», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут сегодня, 17 августа, против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.