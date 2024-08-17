Мостовой дал совет ЦСКА по трансферам

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался об уходе из ЦСКА нападающего Фёдора Чалова. Как известно, недавно игрок перебрался в греческий ПАОК. Мостовой советует ЦСКА подписать нового форварда до закрытия летнего трансферного окна.

«Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Если ставить какие-то цели, то нужен нападающий, который гарантированно забьёт больше 10 мячей», - цитирует Мостового «Чемпионат».

В четырёх стартовых турах Российской премьер-лиги ЦСКА смог набрать семь очков. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в воскресенье, 18 августа, - против ЦСКА на своём поле. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.