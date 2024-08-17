Тарханов: «На бумаге «армейцы» сильнее «Локомотива»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Специалист считает, что у «армейцев» в предстоящей встрече больше шансов добиться победы благодаря своему превосходству в опыте.

«На мой взгляд, в дерби ЦСКА — «Локомотив» явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру. Но на бумаге, конечно, «армейцы сильнее» — состав у них поопытнее. Это тот случай, когда опытная команда встретится с молодой и амбициозной», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.