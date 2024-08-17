Рыбчинский вспомнил, что говорил ему Сёмин

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский вспомнил о работе под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве».

«Юрий Павлович – легенда футбола и «Локомотива». Я ему благодарен за то, что начал подводить меня к основе. Он всегда от всех требовал выкладываться по максимуму. Говорил: «Как ты выкладываешься, так тебя футбол потом отблагодарит», - цитирует Рыбчинского «Чемпионат».

Напомним, что состав «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский пополнил этим летом. Полузащитник уже успел провести за «горожан» шесть матчей. В них Рыбчинский записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу на партнёра.

В субботу вечером «Оренбург» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ростова». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.