Клубы РПЛ не могут выкупить Майсторовича у «Динамо»

В пятницу «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Миланом Майсторовичем. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в новом трудовом договоре 19-летнего серба не прописана опция выкупа для клубов Российской премьер-лиги. При этом для европейских клубов опция выкупа существует.

Милан Майсторович пополнил состав «Динамо» в феврале 2023 года. С тех пор защитник провёл 18 официальных матчей, в которых смог забить один гол.

В субботу «Динамо» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.