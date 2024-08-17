Рыбчинский: «О решении Игнашевича уйти из «Балтики» узнали после финала Кубка»

Бывший полузащитник «Балтики» Дмитрий Рыбчинский, выступающий сейчас за «Оренбург», высказался об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.

Напомним, Игнашевич покинул «Балтику» после финала Кубка России, в котором его команда потерпела поражение от «Зенита» со счётом 1:2.

«Мы узнали о нём после финала Кубка. Прям неожиданностью это не стало, он два года был в команде. Сказал, что «Балтике» нужны перемены. Мы готовились как ни в чём не бывало», — приводит слова Рыбчинского «Чемпионат».

Сейчас 45-летний Игнашевич находится без клуба. До «Балтики» он работал в «Торпедо» и ЦСКА.