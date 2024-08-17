Мостовой: «У «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о выступлениях «Крыльев Советов» на старте текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, в первых четырёх матчах сезона самарцы потерпели три поражения и одержали одну победу.

«Многие команды начинают сезон плохо — такое бывает во всех чемпионатах. У «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 17 августа, против «Динамо». По мнению Мостового, «бело-голубые» выглядят явными фаворитами этой игры, которая начнётся в 17:00 по московскому времени.