Рыбчинский: «Немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский высказался на тему гегемонии «Зенита» в российском футболе.

«Понятно, что немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят», - цитирует Рыбчинского «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас – в четырёх прошедших турах Премьер-лиги они набрали максимальное количество очков и даже ни разу не пропустили. Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Химок».