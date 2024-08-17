Сандрачук назвал Малкома самым сложным соперником в карьере

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о бывшем нападающем «сине-бело-голубых» Малкоме.

Сандрачук назвал Малкома самым выдающимся игроком из тех, с кем они сталкивался в «Зените».

«Он тебя всегда обманет, увидит, чего ты ждёшь. Всем видом показывает: «Я пойду туда». А потом на самом волоске, когда думаешь, что отобрал у него мяч, Малком оказывается у тебя за спиной», — приводит слова Сандрачука «Матч ТВ».

Малком, в настоящий момент представляющий саудовский клуб «Аль-Хиляль», выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Также в карьере бразильца были «Барселона», «Бордо» и «Коринтианс».