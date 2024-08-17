Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак»

Бернар Хэмилтон, агент бывшего нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что бразильский футболист хотел бы вернуться в московский клуб.

«Педро хочет в «Спартак», но «красно-белые» не хотят его (возвращать). Были ли переговоры? Они больше не обращались», — цитирует Хэмилтона «Спорт-Экспресс».

Напомним, Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год. В общей сложности в составе «красно-белых» вингер провёл 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас 29-летний футболист выступает за бразильский клуб «Крисиума». Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 1,5 миллиона евро.