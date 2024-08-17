Чинквини: «Трансфер Дзюбы в итальянский клуб невозможен»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о возможном переходе экс-нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в один из итальянских клубов.

«Его трансфер в итальянский клуб невозможен, вообще ни единого шанса. Во-первых, Артёму 35 лет, он старый. Во-вторых, сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Дзюба, которому уже на следующей неделе исполнится 36 лет, провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Сейчас опытный футболист находится в статусе свободного агента.