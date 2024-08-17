Булыкин — о «Локомотиве»: «Здорово, что есть клубы, где думают о российских ребятах»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют с ЦСКА.

По мнению эксперта, шансы команд в предстоящем дерби равны. Булыкин также похвалил «Локомотив» за доверие к молодым футболистам.

«Локомотиву» к лицу молодость, команда показывает хороший футбол молодым составом, и игроки раскрываются. Здорово, что есть клубы, где думают о российских ребятах и дают им возможность раскрыться, доверяют», — цитирует Булыкина Metaratings.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.