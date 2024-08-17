Агент Дркушича: «Ваня всегда мечтал поиграть за «Црвену Звезду»

Младен Рктковица, агент новичка «Зенита» Вани Дркушича, высказался об аренде в «Црвену Звезду».

Напомним, нынешним летом словенский футболист перешёл в петербургский клуб из «Сочи» и сразу же отправился на один сезон в Сербию. По словам Ратковицы, выступать за «Црвену Звезду» — это давняя мечта Дркушича.

«Ваня всегда мечтал поиграть за «Црвену Звезду», в юности он очень любил этот клуб. Ни для кого не было секретом, что клуб интересовался Дркушичем последний год. Так что инициатива исходила от всех сторон», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.