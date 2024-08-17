Червиченко: «Динамо» готово серьёзно зарубиться с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Динамо» готово побороться за чемпионский титул с «Зенитом».

Отметим, что после четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка.

«Пока я вижу, что «Динамо» готово серьёзно зарубиться с «Зенитом». ВТБ чувствует себя не хуже «Газпрома», административно ничуть не уступает. Административно их не прожмёшь, надо прибавить в качестве игроков и это конкурент «Зенита» на ближайшие годы», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 17 августа, против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.