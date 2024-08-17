Гладилин высказался о том, нужен ли «Спартаку» новичок Абена

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «красно-белых».

- Вчера «Спартак» объявил о подписании контракта с 29-летним центральным защитником Абеной. Как к этому отнеслись?

- Я думаю, что этот игрок «Спартаку» нужен. Если все согласовано со Станковичем. Тренер знает этого футболиста и его возможности. На этой позиции пробовались многие игроки, но кроме Бабича никого подходящего не нашли. Сейчас туда ставят Литвинова, но это не его место. Поэтому я считаю Абену усилением. Он опытный, ему 29 лет, а для защитника это расцвет сил. Тем более, это не такой дорогостоящий футболист.

- Считаете, что знакомство со Станковичем облегчит адаптацию Абене?

- Конечно. Это основное. Наставник знает игрока. Может быть, он берет его не только на эту позицию. Возможно, опорника он тоже может играть.

- Помимо Бабича и Литвинова, которые сейчас составляют пару центральных защитников, есть Чернов, Дуарте и Маслов. Кого-то из них нужно продавать?

- Уже пошли разговоры о продаже Дуарте. Он сейчас номер один на выход. А Чернову и Маслову не будет хватать игровой практики, потому что играть будет Абена.

- Получается, трансфер Дуарте можно считать неудачным или он все-таки принес какую-то пользу «Спартаку»?

- «Спартак» ничего не выиграл в плане трофеев, значит, трансфер не очень удачный. Дуарте не показал того класса, который у него есть. Он выступал на этой позиции не лучше тех ребят, которые уже были в «Спартаке».

- Пишут, что в «Спартак» может перейти вингер из «Галатасарая» Актюркоглу. Команде нужен игрок этого амплуа?

- Тут только Станковичу решать. Это грамотный специалист. Он видит сочетания игроков.

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- Какие ожидания от воскресного матча с «Факелом»?

- «Факел» уступает по всем позициям, а как он сыграет - надо смотреть. Думаю, он будет играть по тактике «Ахмата». В открытый футбол воронежцам играть опасно, потому что может получиться разгром. Думаю, что гости будут аккуратными.

- То есть, мы увидим автобус в исполнении «Факела»?

- Не знаю, как это называется, но гости должны играть на результат. Тут не надо осуждать команду, которая приезжает и начинает осторожничать. Они будут играть в тот футбол, который может принести им результат. Какой смысл открываться и получать кучу мячей в свои ворота? Против соперника, который сильнее, всегда нужно действовать грамотно и на результат.

- Вы не уверены в победе «Спартака»?

- Я был уверен, что «красно-белые» обыграют «Ахмат», но получилась ничья. Сможет ли «Факел» выдержать в таком темпе всю игру, не знаю.

Елена Григорьевская