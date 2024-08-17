Наумов — о переходе Писарского в «Сочи»: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперёд»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе нападающего Владимира Писарского из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды.

По мнению эксперта, переход в клуб из Мелбет-Первой лиги может пойти 28-летнему футболисту на пользу.

«Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперёд. Для Писарского это очень неплохо, потому что он будет играть, а на лавке он совершенно потеряется», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Писарский провёл за «Крылья Советов» два матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.