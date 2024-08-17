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Масалитин: «У ЦСКА нет организации игры, пока выручают Дивеев и «стандарты»

17 Августа 2024 • 11:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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18.08 17:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Локомотив».

Эксперт не смог назвать явного фаворита предстоящей встречи, при этом усомнившись в том, что она завершится с ничейным счётом.

«В этой встрече многое будет зависеть от ЦСКА и того, как «армейцы» дадут развернуться молодёжи «Локомотива». Если распустят и дадут им почувствовать уверенность, то будут проблемы. Большой минус в том, что у ЦСКА нет организации игры, и пока выручают Дивеев и «стандарты», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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