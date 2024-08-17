Дьяков: «Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятёрке»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Эксперт отметил, что «железнодорожники» имеют в своём составе слишком много молодых игроков, из-за чего у ЦСКА есть хорошие шансы добиться успеха.

«Локо» последние матчи феерит, но слишком много молодых, на которых делается ставка, а это означает, что где-то будет нестабильность и могут быть осечки. Поэтому у ЦСКА в этом матче получится победить. Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятёрке», — приводит слова Дьякова Metaratings.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится завтра, 18 августа, на «ВЭБ Арене». Начало — в 17:30 по московскому времени.