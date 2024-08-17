Пономарёв уверен в победе ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче тура ЦСКА – «Локомотив».

- Кто для вас фаворит встречи: ЦСКА или «Локомотив»?

- «Железнодорожники» провели 4 матча и набрали 9 очков, но играли они с какими клубами: «Акроном», «Ахматом», махачкалинском «Динамо», а уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3. Конечно, Галактионов - молодец, что доверяет молодежи, но это все очень зыбко. Сейчас ребята набегаются и все. Когда кончается физика, кончается все абсолютно: и техника, и тактика. А класса пока нет, и команда может посыпаться. Поэтому, думаю «армейцы» победят на классе. Тем более на своем поле. Так что проблем нет. Точнее, проблемы есть, но ЦСКА выиграет.

- А какие проблемы видите у ЦСКА?

- В этом матче их быть не должно. Они разберут своих игроков, как положено, и забьют два мяча. А «Локомотив» вряд ли отличиться.

- Почему так думаете? «Локомотив» много забивает – 11 мячей в четырех стартовых турах. «Ахмату» в Грозном и вовсе забили пять голов.

- ЦСКА тоже забил пять мячей «Оренбургу», а потом уступил «Краснодару». Так что игра на игру не приходится. Успокоение – опасная штука. Надо всегда держать себя на взводе. Но это уже тренерский вопрос.

- Статистика гласит, что на старте сезона именно в «Локомотиве» наибольшее число российских футболистов. Например, в прошлом туре играл только один легионер. Как вы к этому относитесь?

- Положительно. Это очень хороший момент. Галактионов – молодец, что ставит наших ребят. Но, как я говорил, молодежь может не выдержать физически. Все время играть в одном темпе невозможно. Конечно, ребята будут прибавлять в классе, но не в этом сезоне. Через год-два у «Локомотива» будет хорошая команда.

- Без топ-легионеров можно конкурировать в РПЛ?

- Конечно. Я бы вообще сейчас запретил покупать иностранцев. Мы не участвуем в международных матчах. Зачем выпендриваться?

Реклама

- Роша пропустит матч с «Локомотивом» по травме. Без него могут возникнуть проблемы в обороне ЦСКА?

- Да, проблемы будут, потому что там ребята молодые. Но зато они будут набираться опыта.

- Чем объясняете высокую результативность Дивеева?

- Это стечение обстоятельств. Плюс как футболист он растет. Пока Игорь себя нормально чувствует.

- Сыграет ли на пользу ЦСКА фактор Николича, который раньше работал в «Локомотиве»?

- Не скажу. Почему взяли Николича? Потому что он вывел «Локомотив» на второе место, но так бывает. Вот работал в ЦСКА Федотов. Но кто он такой? Но было везение. Все идут в РПЛ, чтобы заработать большие деньги, с мыслью: «А вдруг получится»!

Елена Григорьевская