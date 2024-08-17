История Дзюбы с Самарой может оказаться удачной: 2 фактора, которые говорят об этом

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что Артём Дзюба может пополнить состав самарского клуба «Крылья Советов». Тем не менее ряд специалистов скептически относится к вероятности развития событий по этому сценарию, аргументируя тем, что Артём уже в ветеранском возрасте и что у него банально не будет мотивации. Очевидно, что такое мнение не родилось на пустом месте. Однако есть и другая сторона медали, о которой мы и поговорим.

За свою карьеру Дзюба три раза играл в клубах-середняках, когда его отправляли в аренды. Играл он в «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале», и самое интересное, все три раза удачно. Из «Томи» он возвращался в «Спартак». В составе «Ростова» он стал главным бомбардиром РПЛ. Аренда в Туле помогла ему попасть в заявку сборной на ЧМ-2018, который для него завершился удачно. Но наверняка кто-то скажет, что в тех случаях у Артёма была мотивация вернуться, а сейчас у него нет стимула. На самом деле он есть, и более того, их, стимулов, даже несколько. Первая – остаться подольше в футболе. Вторая – принципиальность. Экс-игроку сборной России есть кому и что доказывать. Он захочет в очередной раз показать «Спартаку», что зря к нему не отнеслись иначе. «Зениту» он пожелает доказать, что в составе клуба он мог бы и дальше показывать хороший футбол. Уверен, что Артём захочет продемонстрировать свою состоятельность в противостоянии с «Локомотивом». Думаю, что он желает передать привет и Валерию Карпину. Ну а матчи против ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» автоматически будут принципиальными, так как против этих команд он чуть ли не всю карьеру боролся.

Нельзя забывать, что Артём – форвард силового плана, а именно это сейчас нужно «крылышкам»: чтобы каждый навес или прострел таил угрозу для противников. Также Дзюба станет самым опытным футболистом в составе, а его опыт может очень пригодиться, да и атмосфера в раздевалке может стать лучше. Боевой дух очень важен в тот момент, когда игра не идёт. Уверен, что лёгкая расслабленность пойдёт на пользу самарским футболистам.

Но всё-таки ложку дёгтя я добавлю в данный материл: опасения вызывает то, что Артём не проходил с командой предсезонные сборы. Это очень настораживает, тем более когда речь заходит о возрастном футболисте.

Но одно можно сказать точно – здесь многое будет зависеть от тренерского штаба: как Дзюбу подвести к нормальной форме, как его использовать и как сделать так, чтобы его характер сыграл в пользу самарского клуба.

Дзюба выбрал новый клуб

Антон Карасевич