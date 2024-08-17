Агент Селюк: «Нет смысла ставить вместо Осинькина марионетку»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Напомним, в стартовых четырёх турах РПЛ самарцы потерпели три поражения и одержали одну победу.

«Не думаю, что Игоря Осинькина уволят. Это хороший тренер. При Осинькине «Крылья» играют в хороший футбол. Нет смысла сейчас ставить вместо него марионетку», — цитирует Селюка Legalbet.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 17 августа, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.