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Агент Селюк: «Нет смысла ставить вместо Осинькина марионетку»

17 Августа 2024 • 10:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 6 ч. 5 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Напомним, в стартовых четырёх турах РПЛ самарцы потерпели три поражения и одержали одну победу.

«Не думаю, что Игоря Осинькина уволят. Это хороший тренер. При Осинькине «Крылья» играют в хороший футбол. Нет смысла сейчас ставить вместо него марионетку», — цитирует Селюка Legalbet.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 17 августа, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.  

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