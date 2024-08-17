«Краснодар» подписал уругвайского защитника Гонсалеса

«Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Мальорки» Джованни Гонсалесом.

Контракт 29-летнего уругвайца с «быками» рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Гонсалес провёл за «Мальорку» 42 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что защитник имеет опыт выступлений в составе национальной сборной Уругвая, за которую он провёл 17 матчей.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 18 августа, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.