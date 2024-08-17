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«Краснодар» подписал уругвайского защитника Гонсалеса официально

17 Августа 2024 • 10:29 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
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18.08 20:00

«Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Мальорки» Джованни Гонсалесом.

Контракт 29-летнего уругвайца с «быками» рассчитан до середины 2027 года. 

В прошлом сезоне Гонсалес провёл за «Мальорку» 42 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что защитник имеет опыт выступлений в составе национальной сборной Уругвая, за которую он провёл 17 матчей.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 18 августа, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
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