«Зенит» готов заплатить за Фидальго 10 миллионов евро

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику мексиканского клуба «Америка» Альваро Фидальго. Об этом сообщает 365scores.

По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за 27-летнего испанца 10 миллионов евро, однако в «Америке» подняли ценник на своего игрока до 12-15 миллионов евро. Отмечается, что сам Фидальго не намерен менять клуб.

В текущем сезоне Фидальго провёл за «Америку» четыре игры, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.