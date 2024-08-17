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«Зенит» готов заплатить за Фидальго 10 миллионов евро

17 Августа 2024 • 10:14 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику мексиканского клуба «Америка» Альваро Фидальго. Об этом сообщает 365scores.

По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за 27-летнего испанца 10 миллионов евро, однако в «Америке» подняли ценник на своего игрока до 12-15 миллионов евро. Отмечается, что сам  Фидальго не намерен менять клуб.

В текущем сезоне Фидальго провёл за  «Америку» четыре игры, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.  

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Зенит трансферы футбола - лето 2024 Альваро Фидальго ещё теги

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