Андрей Илич не перейдёт в «Краснодар» этим летом

Нападающий «Лилля» Андрей Илич не перейдёт в «Краснодар».

Как сообщает «РБ Спорт», российский клуб не заинтересован в сербском футболисте, чья стоимость, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, сейчас составляет 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Илич провёл за «Лилль» лишь три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 18 августа, против нижегородского «Пари НН». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.