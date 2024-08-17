Жирков: «Глушенков — лучший игрок РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался об игре нападающего петербургского клуба Максима Глушенкова, перешедшего в стан «сине-бело-голубых» нынешним летом из «Локомотива».

Напомним, в шести матчах за «Зенит» Глушенков сумел забить девять голов и отдать одну результативную передачу. По мнению Жиркова, 25-летний футболист является лучшим игроком РПЛ на данный момент.

«Если Максим продолжит так играть, он может и повторить, и побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон. Глушенков сейчас является лучшим игроком РПЛ. То, что я видел — Максим хорошо играет в атаке, не боится черновой работы, стелется в подкатах», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 18 августа, против «Химок». Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.