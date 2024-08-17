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​Калинин пропустит как минимум три матча «Факела»

17 Августа 2024 • 03:33 Комментировать

В предыдущем туре российского чемпионата воронежский «Факел» проиграл самарским «Крыльям Советов», а беда, как известно, часто приходит не одна. В этот раз поражение было дополнительно омрачено травмой защитника воронежского клуба Игоря Калинина.

Как оказалось, он получил разрыв задней поверхности бедра - травма, которая вывела его из строя как минимум на три ближайших матча «Факела», сообщает «РБ Спорт». В следующих трёх турах «Факелу» предстоят матчи с такими клубами, как московский «Спартак», «Оренбург» и «Ростов».  

В настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин
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