​Калинин пропустит как минимум три матча «Факела»

В предыдущем туре российского чемпионата воронежский «Факел» проиграл самарским «Крыльям Советов», а беда, как известно, часто приходит не одна. В этот раз поражение было дополнительно омрачено травмой защитника воронежского клуба Игоря Калинина.

Как оказалось, он получил разрыв задней поверхности бедра - травма, которая вывела его из строя как минимум на три ближайших матча «Факела», сообщает «РБ Спорт». В следующих трёх турах «Факелу» предстоят матчи с такими клубами, как московский «Спартак», «Оренбург» и «Ростов».

В настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.