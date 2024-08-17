​Масалитин проанализировал проблемы Писарского

Нападающий Владимир Писарский сменил клуб, он перебрался в самарские «Крыльев Советов» из «Оренбурга», однако после этого перестал забивать. Его проблемы проанализировал бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин. Он считает, что виной всему другая игровая система, которая существует в его новом клубе.

- У Писарского всё хорошо получалось в «Оренбурге». Он был влит в систему игры команды. Система работала на него. А в «Крыльях Советов» другие задачи и требования к нападающим. Естественно, что Писарский растворился и потерял уверенность, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Сейчас самарскийклуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.