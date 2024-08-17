​Угаров: «Коваленко закончит с футболом в 25 лет»

Бывший футболист питерского «Зенита» Денис Угаров скептически воспринял уход Александра Коваленко в «Оренбург». Молодой футболист перебрался в питерск ий «Зенит» в прошлом году, но закрепиться в составе не сумел и в результате сейчас будет выступать в куда менее престижном клубе.

- Я сомневаюсь, что Коваленко заиграет в «Оренбурге». Думаю, что следующая его команда будет из Первой лиги, и в 25 лет он закончит с футболом. Но это если в «Оренбурге» себя не проявит, - цитирует слова Угарова Vprognoze.ru.

Сейчас «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.