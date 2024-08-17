Новичок «Спартака» высказался о Черчесове

В пятницу состав «Спартака» пополнил суринамский защитник Минти Абена. Футболист дал комментарий по поводу российского тренера Станислава Черчесова, с которым он ранее пересекался в «Ференцвароше».

«Да, Черчесов – сильный тренер. С менталитетом победителя. Всегда бился за титулы. Если он посмотрит это видео, передаю привет», - сказал Абена пресс-службе «Спартака».

«Спартак» после четырёх туров Российской премьер-лиги имеет семь очков в своём активе. Ближайший матч чемпионата команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела» на своём стадионе.