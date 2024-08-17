Возможный турецкий новичок московского «Спартака» Керем Актюркоглу ещё ждёт предложений из Испании или Италии, поэтому и тормозит переговоры с московским клубом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Футболист не хочет переезжать в Россию, даже несмотря на хорошие условия личного контракта от «Спартака». При этом, «Галатасарай» всё еще готов отпустить его в Москву.

По последним слухам, «Спартак» ещё не согласовал трансфер Актюркоглу. Вечером пятницы «Галатасарай» играл в чемпионате Турции против «Коньяспора» (2:1), сам Керем в этой игре оформил гол и голевую передачу.